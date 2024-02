Napoli: 16 arresti per traffico di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedici persone sono state arrestate in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati, contestati a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga, sequestro di persona a scopo di estorsione, procurata inosservanza di pena. I provvedimenti sono stati eseguiti dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Napoli e condotte dai finanzieri della sezione Goa del Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata, hanno svelato l’operatività di quattro diversi gruppi criminali (in provincia di Napoli, ma con ramificazioni anche in altri territori italiani e in Spagna), dediti al traffico di partite di stupefacenti di diverso genere (per lo più, hashish e cocaina). Il primo gruppo, operativo nel territorio di Napoli e provincia e con ramificazioni a Crotone, e capeggiato da un soggetto che, tramite corrieri, si sarebbe occupato della commercializzazione all’ingrosso di partite di stupefacenti in favore di clienti non solo campani ma anche calabresi. (segue) (Ren)