Napoli: 16 arresti per traffico di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo gruppo, operativo a Napoli e provincia e con ramificazioni in altre Regioni italiane (in particolare, l’Emilia-Romagna), avrebbe distribuito partite di stupefacente anche al primo sodalizio. Il terzo gruppo avrebbe importato partite di stupefacenti dalla Spagna destinandole soprattutto al mercato irpino. Un quarto gruppo, avente base operativa in Giugliano in Campania, si sarebbe occupato della commercializzazione del narcotico in favore, in particolare, di un altro gruppo criminale attivo nei paesi vesuviani. L’indagine avrebbe anche consentito di accertare il sequestro di persona a scopo di estorsione di uno dei destinatari della misura cautelare per costringere la moglie e il fratello di questi a saldare un debito di 7.700 euro originato da precedenti forniture di droga non pagate. Nel corso delle attività investigative, condotte in collaborazione con il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, sono stati sottoposti a sequestro oltre 300 chili di hashish, 36 chili di cocaina e oltre 400 mila euro in contanti. (Ren)