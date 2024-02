Mar Rosso: Egitto, "profonda preoccupazione" per escalation e attacchi aerei contro Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha espresso "profonda preoccupazione" per l'escalation nell'area del Mar Rosso e per gli attacchi aerei contro alcune aree dello Yemen. Lo si apprende dall'emittente egiziana "Al Qahera News", secondo cui lo Stato egiziano ha sottolineato la necessità di tutti gli sforzi regionali e internazionali per attenuare la situazione e l'instabilità nella regione, compresa la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. L'Egitto ha inoltre rinnovato l'allarme contro i rischi di espansione del conflitto nella regione a causa dei continui attacchi di Israele sulla Striscia di Gaza, sottolineando l'inevitabilità di raggiungere un cessate il fuoco e la cessazione della guerra in corso per risparmiare la regione da ulteriori fattori di instabilità, conflitti e minacce alla pace e alla sicurezza internazionale. (Cae)