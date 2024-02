Regno Unito: crescita salariale rallenta a + 6,2 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita salariale nel Regno Unito è rallentata alla fine del 2023, con gli emolumenti regolari nell'ultimo trimestre in aumento del 6,2 per cento su base annua, il livello più debole da ottobre 2022. La crescita delle retribuzioni totali (inclusi i bonus) è rallentata al 5,8 dal 6,7 per cento. I dati dell'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons) mostrano anche che il numero di dipendenti salariati nel Paese è aumentato di 31 mila unità tra novembre e dicembre 2023 e di 401 mila nel corso dell'anno, con i posti di lavoro vacanti che sono scesi a 932mila, il numero più basso da giugno 2021. (Rel)