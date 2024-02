Russia: intelligence ucraina, Mosca acquisisce terminal satellitari Starlink in Paesi Arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia "sta acquisendo sistemi satellitari Starlink nei Paesi Arabi". Lo ha dichiarato la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur) su Telegram. "Lo Stato aggressore della Russia sta acquistando mezzi di comunicazione, compresi i terminal satellitari Starlink, per utilizzarli nella guerra nei Paesi Arabi", si legge nel messaggio. L'intelligence di Kiev ha notato, basandosi su una nuova intercettazione radio, che le forze russe stanno discutendo in merito alla possibilità di acquisire i terminal Starlink al prezzo di 200 mila rubli l'uno (2.039 euro). In precedenza, l'intelligence ucraina aveva accusato la Russia di utilizzare i sistemi Starlink in Ucraina. Tuttavia, l'amministratore delegato di SpaceX, Elon Musk, ha smentito. (Kiev)