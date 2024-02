Germania: sondaggio, 68 per cento a favore di rafforzamento capacità di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 68 per cento dei tedeschi è favorevole al rafforzamento delle capacità di difesa della Germania. È il risultato di un sondaggio effettuato dalla società di consulenza Pwc, secondo cui il 63 per cento degli intervistati ritiene che le Forze armate (Bundeswehr) non siano state ancora raggiunte dalla “svolta epocale” nella politica di sicurezza e difesa, annunciata dal cancelliere Olaf Scholz nel marzo del 2022 a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, il 57 per cento del campione sostiene l'intenzione del governo federale di investire il 2 per cento o più del Pil nella difesa, come previsto dall'obiettivo Nato stabilito nel 2014 con scadenza nel 2024. Allo stesso tempo, il 31 per cento si dichiara critico in merito a tale soglia. Per il 58 per cento, è necessario l'ampliamento della presenza militare sul fianco orientale dell'Alleanza atlantica, in particolare con lo schieramento su base permanente di una brigata dell'esercito tedesco in Lituania. Soltanto il il 45,5 per cento ha tuttavia un'opinione positiva della Bundeswehr. In merito alle possibilità dell’Ucraina di vincere la guerra mossa dalla Russia, il 39 per cento vede delle opportunità, mentre il 48 per cento considera piuttosto discutibile la resistenza a lungo termine del Paese aggredito. (segue) (Geb)