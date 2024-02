Germania: sondaggio, 68 per cento a favore di rafforzamento capacità di difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli intervistati sono molto scettici sul fatto che la Nato e l’Occidente continuerebbero la loro politica di deterrenza nei confronti della Russia come prima se l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fosse rieletto alla Casa Bianca. Appena il il 7 per cento valuta gli Usa affidabili al riguardo, mentre il 15,4 per cento ha una fiducia elevata. Una netta maggioranza del 59,1 per cento si aspetta che gli Stati Uniti ridurranno il loro impegno nei confronti dell’Ucraina con una nuova amministrazione Trump. Il 69,5 per cento del campione ritiene che la situazione della sicurezza in Germania sia peggiorata a causa della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, con il 52,1 per cento che ritiene di non essere adeguatamente protetto dalle autorità. Il 38,3 per cento degli intervistati considera, infine, adeguata la protezione. (Geb)