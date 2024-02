© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove studenti dell'organizzazione "Cambiare rotta" sono stati identificati e denunciati per manifestazione non preannunciata durante un sit-in di protesta davanti alle sede Rai di Viale Mazzini a Roma. Gli studenti, con megafoni e striscioni, ieri alle 16, hanno protestato contro la guerra in Palestina. Sul posto gli agenti della questura di Roma. (Rer)