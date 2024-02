Agricoltura: Foti (Fd'I), protesta contro le "euro-follie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta degli agricoltori è verso l'Ue. Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia in una intervista a "Il Corriere della Sera". "In 10 anni ha chiuso il 25 per cento delle imprese europee e il 30 per cento di quelle italiane. Aggiungiamo le euro-follie come quella di trattare alla pari un'industria inquinante e una stalla e si comprende il loro malessere", aggiunge Foti. "Oltre alla franchigia per esentare dal pagamento i redditi agrari fino a 10 mila euro, ci sarà anche una riduzione del 50 per cento per chi ha un reddito tra i 10 e i 15 mila euro. L'agevolazione riguarda solo gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti in forma individuale o in società semplice. Per chi è fuori, torna la vecchia Irpef, ma è una quota minima: le agevolazioni includono il 94 per cento della platea degli agricoltori", dichiara ancora il capogruppo di Fratelli d'Italia. (Rin)