- In Francia il bonus ecologico per l'acquisto di auto elettriche è sceso da 5 mila a 4 mila euro per le classi più agiate. È quanto si legge oggi nella Gazzetta ufficiale. Nel testo si legge anche che è stato sospeso il "dispositivo di aiuto al leasing delle vetture elettriche", come era stato annunciato dall'Eliseo. Questa misura ha superato gli obiettivi prefissati, con più di 50 mila commesse validate.(Frp)