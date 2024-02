Cina: Capodanno lunare, traffico passeggeri aumentato del 22,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I passeggeri che hanno usufruito della rete di trasporti cinese durante il secondo giorno delle vacanze di Capodanno sono aumentati del 22,6 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2023. Lo si apprende dai dati diramati dal governo, in cui si precisa che domenica 11 febbraio sono stati registrati più di 273,8 milioni di passeggeri. Durante le vacanze di quest’anno, il traffico ferroviario è aumentato del 71,8 per cento. Quello aereo del 75,3 per cento e quello marittimo del 42,2 per cento. (Cip)