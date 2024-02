Cina: viaggi lungo Nuovo corridoio commerciale aumentati dell’88 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I viaggi effettuati dai treni intermodali sul Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare, che mette in comunicazione le regioni della Cina occidentale con i Paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), sono aumentati dell’88 per cento su anno a gennaio, arrivando a quota 978. Lo indicano i dati diffusi dal gruppo Beibu Gulf Port. Il Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare mette in comunicazione 70 città in 18 regioni della Cina con 495 porti in 120 Paesi e regioni. (Cip)