Messina Denaro: arrestati i fratelli Luppino, hanno aiutato il boss durante latitanza

- I carabinieri del Ros e del comando provinciale carabinieri di Trapani e i poliziotti del Servizio centrale operativo hanno eseguito oggi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta di questa Direzione distrettuale antimafia, a carico dei fratelli Luppino Antonino e Vincenzo, entrambi indagati per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall'essere stati commessi al fine di avvantaggiare l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. L'attività, condotta nell'alveo delle indagini finalizzate a ricostruire la rete di fiancheggiatori che ha sostenuto l'allora latitante Messina Denaro Matteo, ha permesso di raccogliere elementi investigativi che conducono ad ipotizzare che i due indagati, unitamente al padre Luppino Giovanni Salvatore (attualmente detenuto e sottoposto al giudizio abbreviato innanzi il Gup di Palermo), abbiano contribuito con le loro condotte al mantenimento delle funzioni di vertice del capo mafia castelvetranese, fornendogli prolungata e variegata assistenza durante la latitanza e partecipando al riservato sistema di comunicazioni attivato in suo favore. (segue) (Rin)