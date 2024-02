© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEConferenza stampa di presentazione del "Campionato europeo cadetti e giovani di scherma”. Intervengono, tra gli altri, di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Giovanni Malagò, presidente del Coni e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Centro Congressi Federico II in via Partenope 36 - Napoli (ore 11.30).VARIEManifestazione, davanti alla sede Rai, "#Boicottarai #Sanremo #Ghali”. Viale Marconi 9 - Napoli (ore 11.30).Legambiente presenta i dati sulla mobilità urbana; intervengono Antonio Di Gisi, Legambiente Avellino; Pietro Mitrione, Inlocomotivi; Simone Nuglio, responsabile della campagna Città2030 di Legambiente; Francesco Moledda, Fondazione Unipolis; Antonio Dello Iaco. Stazione Ferroviaria - Avellino (ore 10).Marcello Veneziani presenta il suo ultimo libro "L'amore necessario. La forza che muove il mondo”. L’incontro è stato organizzato da Polo Sud e dal Circolo Pietro Golia. Intervengono Amedeo Laboccetta e Luigi Branchini, rispettivamente presidente di Polo Sud e del Centro Pietro Golia. Sala Filangieri dell'Archivio di Stato di Napoli, in piazzetta Grande Archivio - Napoli (ore 17).(Ren)