Australia-Cina: colloquio ministri Commercio a fine mese, al centro restrizioni commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio verterà anche sulle sorti di Yang Hengjun, scrittore e blogger australiano detenuto in Cina dal 2019 con l’accusa di spionaggio. A seguito di un processo celebrato in tempi rapidissimi nel 2021, all’inizio di febbraio, Yang è stato condannato a morte con sospensione della pena, che prevede il rinvio dell’esecuzione per due anni e la successiva commutazione della pena in ergastolo. “Il governo australiano è rimasto sconvolto dalla sentenza e dalla condanna di Yang, ma abbiamo intrapreso un processo che punta a stabilizzare il nostro rapporto con il governo cinese e continueremo su questa strada”, ha detto Farrell. (Res)