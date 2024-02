Ucraina: Cina invoca attuazione Protocollo di Minsk II, conseguenze guerra sono “deplorevoli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Protocollo di Minsk firmato nel 2015 è “un documento politico fondamentale per risolvere la questione dell’Ucraina orientale, è giuridicamente vincolante e dovrebbe essere pienamente ed efficacemente attuato da tutte le parti in causa”. Lo ha detto ieri il rappresentante permanente della Cina alle Nazioni Unite, Zhang Jun, durante una riunione del Consiglio di sicurezza. Il Protocollo di Minsk II è stato stipulato nella capitale della Bielorussia nel febbraio 2015 tra i capi di Stato di Ucraina, Russia, Francia e Germania, con l’obiettivo di risolvere pacificamente il conflitto nella regione del Donbass. Il documento in 13 punti prevedeva un cessate il fuoco bilaterale nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, il ritiro degli armamenti pesanti e delle formazioni armate straniere, nonché l’accesso e la distribuzione di aiuti umanitari. Comprendeva inoltre l’amnistia, lo scambio di prigionieri, la ripresa dei legami economici, le elezioni locali e la riforma costituzionale per dare maggiore autonomia alle regioni orientali. Notando come “la maggior parte delle disposizioni dell’accordo non siano state finora attuate”, Zhang ha invitato le parti in causa a riprendere il dialogo, dal momento che le ripercussioni del conflitto in Ucraina “sono deplorevoli e meritano una seria riflessione”. Ha inoltre ribadito la propensione del suo Paese a collaborare con la comunità internazionale per raggiungere il cessate il fuoco. (Cip)