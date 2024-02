Scuola: Di Meglio (Gilda insegnanti) su tirocini formativi, ministero grande assente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' ai limiti della follia la discrasia tra i posti disponibili e i candidati ammessi, perché avviene che laddove ci sono meno posti si moltiplicano i tirocini formativi attivi (Tfa), che invece risultano pochissimi dove il numero di posti è maggiore". Lo afferma, in una nota, il Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Rino Di Meglio, che fa il punto sui dati forniti dal ministero dell'Istruzione e del Merito in merito al concorso Pnrr 2023. "Quanto emerge dai dati è eclatante se per esempio si confronta la Lombardia, dove per il sostegno alla scuola primaria ci sono 171 candidati per 4111 posti, con la Sicilia, dove, a fronte di 51 posti disponibili, ci sono ben 3357 candidati. Queste sono le premesse perché si verifichino due situazioni nefaste, ovvero cronicizzare la mancanza degli insegnanti di sostegno e il protrarsi della girandola degli spostamenti dal Sud al Nord e viceversa", aggiunge. (segue) (Rin)