Scuola: Di Meglio (Gilda insegnanti) su tirocini formativi, ministero grande assente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Meglio sottolinea poi come la Gilda degli Insegnanti intenda ribadire la sua denuncia di un sistema farraginoso e privo di qualsiasi programmazione che si dovrebbe basare sulla realtà territoriale, che danneggia sia alunni che docenti. "I docenti che lavorano nelle regioni del Nord e che non hanno la possibilità di conseguire la specializzazione e quelli invece del Sud che dopo aver speso anche 3-4mila euro per specializzarsi, vedranno le loro speranze infrangersi di fronte alla cruda realtà dei numeri. E, non per ultimi, i ragazzi, che necessitano di sostegno e a cui verranno assegnati docenti non formati e che, inoltre, cambieranno di anno in anno, in seguito alle nomine di un algoritmo altrettanto disastroso quanto la distribuzione dei posti di sostegno", afferma Di meglio, secondo cui il grande assente è il ministero dell'Università, che non effettua, evidentemente, né una programmazione adeguata, né una distribuzione dei posti. (Rin)