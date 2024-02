Thailandia: l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra tornerà in libertà nei prossimi giorni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima delle elezioni, lo scorso maggio, Thaksin in persona aveva effettivamente anticipato l’intenzione di rientrare in Thailandia: “Vorrei il permesso (di tornare nel Paese)”, aveva dichiarato l’ex premier nel corso di una intervista al quotidiano “Nikkei”, senza precisare a chi fosse rivolta la richiesta. “Sono rimasto separato dalla mia famiglia per 17 anni. Sono vecchio”, aveva aggiunto l’ex capo del governo oggi 74enne. (segue) (Fim)