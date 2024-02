Thailandia: l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra tornerà in libertà nei prossimi giorni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo l'arresto, Thaksin era stato ricoverato in ospedale, dove ha trascorso gli ultimi mesi. Tra settembre e ottobre l'ex premier si era sottoposto a due interventi chirurgici: il secondo, in particolare, sarebbe stato un intervento di chirurgia ortopedica. Anche se le precarie condizioni di salute di Thaksin sono note, secondo osservatori locali, la fine dell’esilio dell'ex leader sarebbe il risultato di un più ampio accordo tra il Pheu Thai e i vertici militari che avevano deposto l’ex premier nel 2008 con un colpo di Stato. A far propendere per tale lettura dei fatti ci sarebbe la decisione del re Maha Vajiralongkorn di ridurre da otto anni a un anno la pena per Thaksin subito dopo il rientro di quest’ultimo in patria. (Fim)