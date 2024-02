Mar Rosso: forze armate Usa confermano attacco Houthi a nave greca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando centrale delle Forze armate statunitensi (Centcom) ha confermato tramite una nota su X (Twitter) l'attacco sferrato ieri dai ribelli sciiti filo iraniani Houthi dello Yemen contro la nave portarinfuse di proprietà greca Star Iris, diretta in Iran. L'attacco, sferrato con due missili, ha causato lievi danni, senza ferire nessun membro dell'equipaggio, come riferito ieri dal quotidiano "Washington Post", secondo cui la nave, battente bandiera delle Isole Marshall, era diretta dal Brasile al porto di Bandar Khomeini, in Iran. "Il proprietario e operatore del gruppo commercia regolarmente carichi alla rinfusa con l'Iran, quindi questa è stata valutata come la destinazione probabile", ha affermato in una nota la società di sicurezza privata Ambrey. (segue) (Was)