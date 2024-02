Russia-Africa: ministero Esteri di Mosca, in autunno riunione ministri Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riunione a livello di ministri degli Esteri del formato Russia-Africa potrebbe tenersi in autunno. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass" Vsevolod Tkachenko, direttore del dipartimento per l'Africa del ministero degli Esteri russo. “Già quest’anno, insieme ai nostri amici africani, dovremo tirare le somme dei risultati provvisori del lavoro svolto dopo il vertice di San Pietroburgo. Intendiamo farlo nel quadro di un nuovo meccanismo di dialogo regolare: la conferenza ministeriale del Forum di partenariato Russia-Africa a livello di ministri degli Affari esteri. Stiamo lavorando con i nostri partner sui tempi e sulle modalità per organizzare il primo evento di questo tipo in autunno”, ha affermato il diplomatico. Allo stesso tempo, Tkachenko ha ricordato che il primo vertice Russia-Africa, tenutosi nel 2019 a Sochi, ha stabilito un vettore strategico per lo sviluppo della cooperazione russo-africana. “Nel secondo vertice di San Pietroburgo sono stati concordati gli strumenti per attuarne il corso e conferirgli un carattere strategico attraverso il piano d’azione del Forum di partenariato Russia-Africa per il periodo 2023-2026”, ha affermato Tkachenko. (Rum)