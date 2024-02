Sudan-Russia: ambasciatore Chernovol, mantenuta presenza diplomatica nonostante ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia, a differenza dei Paesi occidentali, è stata in grado di mantenere una presenza diplomatica a pieno titolo in Sudan dopo lo scoppio delle ostilità nel Paese avvenuto nella primavera del 2023. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo a Khartum Andrei Chernovol in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "A mio modo di vedere, il risultato principale è stato il mantenimento di una presenza diplomatica russa a pieno titolo nell'amico Sudan, con il quale abbiamo decenni di cooperazione reciprocamente vantaggiosa in una varietà di campi. Vediamo un interesse reciproco nel mantenere un dialogo politico basato sulla fiducia. Inoltre, a differenza degli occidentali, che sono fuggiti dal Sudan nei primi giorni del conflitto, noi non abbiamo intenzione di abbandonare i nostri amici sudanesi in un momento difficile”, ha detto Chornovol. L'ambasciatore ha osservato di aver dovuto affrontare gravi inconvenienti quando la missione diplomatica russa si trovava effettivamente in “stato d'assedio” nella capitale sudanese. "Tuttavia, tenendo conto dei compiti che dobbiamo affrontare e della responsabilità per la vita e la sicurezza dei nostri cittadini, tutti questi problemi sono passati in secondo piano", ha aggiunto il diplomatico. (Rum)