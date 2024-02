Usa: delegazione governativa a Parigi per ministeriale Aie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione interagenzia del governo federale degli Stati Uniti si trova oggi a Parigi per prendere parte all'annuale riunione ministeriale dell'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) e per il 50mo anniversario dell'agenzia. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, precisando che della delegazione fanno parte l'inviato presidenziale per il clima John Kerry, la segretaria per l'Energia Jennifer Granholm e l'assiestente segretario di Stato Usa per le Risorse energetiche Geoffrey R. Pyatt. (Was)