Azerbaigian-Armenia: ministero Difesa denuncia attacchi contro sue guardie di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell’Azerbaigian ha riferito di attacchi provenienti dal territorio dell’Armenia al confine tra i due Paesi caucasici, nella regione di Tovuz. "Il 12 febbraio, alle 20:50 e 23:40 (17:50 e 20:40 ora italiana), unità delle Forze armate armene da posizioni situate nell'insediamento di Chinarly, distretto di Tovuzgalinsky, hanno aperto il fuoco con armi leggere contro le posizioni dell'esercito azerbaigiano in direzione dell'insediamento di Kokhanabi, nella regione di Tovuz", si legge in un comunicato del ministero della Difesa. Ieri il Servizio statale di frontiera dell’Azerbaigian ha riferito di un bombardamento delle Forze armate armene contro le posizioni delle sue truppe di frontiera nell'area di Zangilan. In seguito a questo attacco è rimasta ferita una guardia di frontiera azerbaigiana. (Rum)