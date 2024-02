India-Russia: ministero Petrolio, restiamo interessati a progetto Sakhalin-2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità indiane restano interessate a partecipare al progetto di petrolio e gas Sakhalin-2. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Tass" il segretario del Ministero del petrolio e del gas naturale della repubblica dell'Asia meridionale, Pankaj Jain. "Sakhalin-2 è stato nei nostri radar in passato. Abbiamo considerato (la partecipazione a) Sakhalin-2, siamo interessati', ha detto il funzionario secondo cui in passato gli ostacoli erano stati rappresentati da proposte che non soddisfacevano la parte indiana. "Lo volevamo a condizioni diverse. Non siamo riusciti a trovare un accordo sui termini", ha detto Jain. “Ma continuiamo a valutare le opportunità di investimento in Russia dal punto di vista delle risorse petrolifere e del gas. Siamo sempre aperti ai negoziati e alla partecipazione a Sakhalin-2 o ad un altro progetto se le condizioni ci soddisferanno”, ha sottolineato Jain. (Rum)