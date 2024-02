Corea del Sud: esportazioni in forte calo all'inizio di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato un calo del 14,6 per cento nei primi 10 giorni di febbraio, a dispetto di un forte aumento delle spedizioni di microchip, che hanno registrato un balzo del 40 per cento nella decade in esame. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal Servizio delle dogane coreano. Tra il primo e il 10 febbraio le spedizioni della Corea del Sud sono ammontate a 15,01 miliardi di dollari, contro i 17,57 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Le importazioni sono calate nello stesso periodo del 24,6 per cento su base annua a 17,01 miliardi di dollari. A gennaio le esportazioni coreane sono ammontate a 54,6 miliardi di dollari, in crescita del 18 per cento su base annua. (segue) (Git)