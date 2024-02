Ucraina: Kishida Kamikawa interverranno a conferenza di Tokyo sulla ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone Fumio Kishida e la ministra degli Esteri Yoko Kamikawa terranno interventi nel corso della Conferenza Giappone-Ucraina per la promozione della ricostruzione economica che si terrà a Tokyo il 19 febbraio. Lo anticipano i media giapponesi, aggiungendo che all'evento prenderanno parte funzionari di governo e rappresentanti di circa 200 aziende giapponesi e ucraine in settori come agricoltura, tecnologia dell'informazione ed energia. Secondo le anticipazioni, l'evento culminerà nella firma di 20 accordi di cooperazione riguardanti il ripristino delle infrastrutture ucraine. All'evento prenderà parte anche il primo ministro dell'Ucraina Denys Snmyhal. (segue) (Git)