Ucraina: Kishida Kamikawa interverranno a conferenza di Tokyo sulla ricostruzione (2)

- Il Giappone potrebbe annunciare durante l'evento un impegno finanziario di 15,8 miliardi di yen, pari a circa 106 milioni di dollari, a sostengo della ricostruzione in Ucraina. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo” sulla base di fonti informate della questione. La testata, inoltre, anticipa che i governi dei due Paesi potrebbero firmare dieci protocolli d’intesa. Gli aiuti giapponesi dovrebbero concentrarsi in sette ambiti, tra cui lo sminamento e la costruzione di ponti temporanei, l’agricoltura, l’assistenza umanitaria, la biotecnologia, le tecnologie dell’informazione, la governance e le misure anticorruzione. I memorandum dovrebbero riguardare la cooperazione in materia di assistenza medica, sicurezza informatica, parchi eolici, investimenti ed eliminazione della doppia imposizione fiscale per le società. (segue) (Git)