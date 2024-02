Ucraina: Kishida Kamikawa interverranno a conferenza di Tokyo sulla ricostruzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Kyodo” ha pubblicato nei giorni scorsi un’intervista al primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, che ha detto di aspettarsi una “gamma completa” di accordi con il Giappone, che potrebbe svolgere un “ruolo enorme nell’assistere la ripresa” post-bellica. Il premier, che guiderà la delegazione del suo Paese, ha espresso interesse per “una cooperazione globale con le imprese giapponesi”, motivata da “un enorme potenziale”. Secondo stime della Banca mondiale di quasi un anno fa, la ricostruzione ucraina costerà 411 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. Alla Conferenza di Tokyo parteciperanno circa 200 grandi aziende giapponesi e ucraine e sono in cantiere diversi accordi e protocolli d’intesa. Un accordo bilaterale Giappone-Ucraina secondo Shmyhal sarebbe il “segnale più grande” che i governi dei due Paesi potrebbero dare alle aziende per incoraggiarle a investire. (segue) (Git)