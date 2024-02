Giappone: Pil nominale scivolato al quarto posto mondiale dopo la Germania nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proiezioni del Fondo per il periodo fino al 2028 indicano anche che l’India, che ha superato la Cina diventando la nazione più popolosa al mondo con oltre 1,4 miliardi di persone, avrà probabilmente un Pil nominale più elevato di Germania e Giappone dal 2026, relegando quest'ultimo al quinto posto mondiale. Il Giappone aveva superato la Germania Ovest in termini di prodotto nazionale lordo – il principale indicatore economico all’epoca – nel 1968, diventando così la seconda economia al mondo dopo gli Stati Uniti. Il Paese asiatico ha mantenuto tale posizione fino al 2010, quando è stato superato dalla Cina. Secondo le stime del Fondo, il Pil nominale del Giappone dovrebbe aggirarsi intorno a 4.230 miliardi di dollari nel 2023, in calo dello 0,2 percento rispetto allo scorso anno, contro i 4.430 miliardi di dollari della Germania. (Git)