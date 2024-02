Azerbaigian-Armenia: Servizio frontiera Baku, distrutta postazione armata come misura ritorsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità del Servizio di frontiera statale (Sbs) dell'Azerbaigian hanno effettuato una "operazione di ritorsione", distruggendo una postazione militare armena al confine tra i due Paesi caucasici in risposta alle azioni delle Forze armate armene. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Servizio di frontiera statale di Baku. “Il 13 febbraio, le unità del Servizio statale di frontiera hanno effettuato una 'operazione di ritorsione'. In risposta alla provocazione di ieri delle Forze armate armene, una postazione di combattimento è stata completamente distrutta vicino all’insediamento di Nerkin-And nella regione di Gafan", si legge nella nota in cui si specifica che da questo punto ieri "un soldato azerbaigiano è stato ferito dal fuoco dei cecchini”. L'Sbs ha sottolineato che risponderà con “misure più serie e decisive” in risposta a eventuali future provocazioni. (Rum)