Usa: sparatoria nella metro di New York, un morto e 5 feriti

- Usa persona ha perso la vita e cinque sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria verificatasi ieri pomeriggio all'interno di un convoglio della metropolitana di New York. Lo riferisce il quotidiano "New York Post", secondo cui la sparatoria si è verificata all'ora di punta quando il treno ha raggiunto la stazione di Mount Eden Avenue nel Bronx. Stando a fonti di polizia, durante la sparatoria sono stati esplosi almeno 10 colpi di arma da fuoco. La vittima sarebbe un 35enne passeggero della metro, raggiunto da un colpo di pistola al petto. Stando alle prime indiscrezioni, a innescare la sparatoria sarebbero stati due "gruppi rivali". (Was)