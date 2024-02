Usa-Cina: "Wsj", cantieri navali cinesi pronti a sostenere guerra di lunga durata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cantieri navali della Cina sono pronti a sostenere un conflitto di lunga durata nell'Indo-Pacifico, mentre quelli degli Stati Uniti non lo sono. E' quanto afferma il quotidiano "Wlla Street Journal", ricordando che oltre la metà delle navi commerciali prodotte a livello mondiale lo scorso anno sono state varate da cantieri navali cinesi, e ciò fa del gigante asiatico l'incontrastato leader mondiale della cantieristica. "I cantieri navali un tempo prolifici dell'Occidente, che in passato hanno aiutato a forgiare imperi, espandere il commercio e vincere guerre, sono caduti in declino", avverte il quotidiano: oggi l'Europa è titolare di appena il 5 per cento della produzione cantieristica mondiale, mentre il contributo degli Stati Uniti è pressoché nullo. La maggior parte di quanto non viene costruito in Cina "giunge dalla Corea del Sud o dal Giappone". Thomas Shugart, del think tank Center for a New American Security, ha spiegato al "Wall Street Journal" che "l'entità della cantieristica cinese è quasi difficile da immaginare". (segue) (Was)