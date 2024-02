Usa-Cina: "Wsj", cantieri navali cinesi pronti a sostenere guerra di lunga durata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cantieri navali cinesi che producono navi commerciali sono spesso gli stessi che assemblano navi da guerra per la marina militare cinese. Si tratta "di un settore in pieno boom, con contratti multimiliardari" per navi di ogni genere, da committenti cinesi, occidentali e "persino da Taiwan". Il portafogli degli ordini della cantieristica cinese "sono pieni per gli anni a venire", e dunque i cantieri "si stanno espandendo ulteriormente, addestrando eserciti di lavoratori qualificati e realizzando vaste catene di fornitura". Si tratta di un apparato enorme, su cui la Cina ha già potuto contare "per dotarsi rapidamente della prima marina militare mondiale per numero di imbarcazioni", e su cui potrebbe fare affidamento per sostenere una guerra navale di lunga durata, ad esempio nel caso in cui Pechino decidesse di procedere alla riannessione forzosa di Taiwan. (segue) (Was)