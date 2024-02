Usa-Cina: "Wsj", cantieri navali cinesi pronti a sostenere guerra di lunga durata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cantieristica statunitense, un tempo solida, si è invece progressivamente ridimensionata, e "non produce più un numero significativo di navi commerciali oceaniche". Diversi cantieri ormai hanno un solo contraente: la Marina militare, e scontano comunque "lunghi ritardi, carenze di personali e materiali e aumenti dei costi". La differenza tra Cina e Stati Uniti, in questo settore, sta proprio nel fatto che Pechino può contare sulla cantieristica civile per lo sviluppo e il mantenimento di vaste economie di scala. Nell'eventualità di un conflitto protratto nel tempo - scrive il "Wall Street Journal" - "i cantieri navali della Cina le conferirebbero un vantaggio significativo", perché di fatto operano già al regime necessario a mantenere uno sforzo bellico, e sarebbero in grado "di accelerare ulteriormente, rimpiazzando le navi perdute e riparando quelle danneggiate". Si tratta di un vantaggio simile a quello goduto dagli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale, che "consentì agli Alleati di costruire navi più rapidamente di quanto gli U-boat tedeschi potessero affondarle". (Was)