Usa: polemiche a Washington per il debutto di Biden su TikTok

- Il debutto del presidente Joe Biden su TikTok, con una videoclip di 30 secondi parte della sua campagna per le elezioni presidenziali di novembre, ha innescato immediate polemiche da parte dei Repubblicani a Washington, che hanno subito evidenziato come il social media cinese sia ufficialmente ritenuto un rischio per la sicurezza nazionale dal governo federale Usa. Il senatore repubblicano Joni Ernst è stato tra i primi a criticare Biden per la scelta di sbarcare sul social media cinese; un esponente dello stesso partito, il deputato Darrell Issa, ha attribuito l'iniziativa della campagna di Biden al "panico" causato dai dubbi in merito alla lucidità dell'inquilino della Casa Bianca. (segue) (Was)