Usa: polemiche a Washington per il debutto di Biden su TikTok (2)

- Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha dovuto ammettere ieri che TikTok rappresenta ancora un fattore di preoccupazione per Washington: "Nutriamo ancora preoccupazioni di sicurezza nazionale legate all'utilizzo di TikTok sugli apparecchi governativi, e non è stato apportato alcun cambiamento a tale politica", ha dichiarato Kirby. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare la vicenda, sostenendo che le regole elettorali le proibiscano interventi formali in merito a questioni riguardanti le campagne elettorali. La portavoce Karine Jean-Pierre ha ammesso però che Washington "è preoccupata" dal ruolo di TikTok come megafono di disinformazione. (segue) (Was)