Usa-Thailandia: Blinken incontra l'omologo Parnpree a Washington (2)

- Secondo una nota diffusa dal dipartimento di Stato, Blinken e il suo omologo hanno discusso questioni regionali e globali, incluso gli sforzi profusi dalla Thailandia e dall'Asean per affrontare la crisi nel Myanmar. I due funzionari hanno sottolineato l'urgente necessità di espandere l'assistenza umanitaria alle persone sfollate in Myanmar e nella regione e hanno esortato il governo militare birmano a perseguire un dialogo inclusivo tra tutte le parti interessate, rilasciare tutte le persone ingiustamente detenute, porre fine alla violenza e riportare il Paese su un percorso verso un governo democratico civile. Per quanto riguarda la crisi a Gaza, Blinken ha sottolineato l'impegno degli Stati Uniti per ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas, che includono cittadini thailandesi. Infine, il Segretario Blinken ha accolto con favore l'aumento degli incontri di alto livello tra gli Stati Uniti e la Thailandia, facendo riferimento al Dialogo strategico e di difesa Usa-Thailandia in programma a Bangkok il 28 e 29 febbraio come un'altra opportunità per rafforzare ulteriormente l'alleanza e il partenariato tra i due Paesi. (segue) (Was)