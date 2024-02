Usa-Thailandia: Blinken incontra l'omologo Parnpree a Washington (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importanza attribuita dagli Stati Uniti alle relazioni con la Thailandia, nel contesto del confronto strategico sempre più serrato con la Cina, è stata evidenziata il mese scorso dalla visita a Bangkok del consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Il funzionario è stato ricevuto tra gli altri dal primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin. La visita di cortesia è stata seguita da un incontro bilaterale tra il funzionario statunitense e il vicepremier e ministro degli Affari esteri thailandese, Parnpree Bahiddha-Nukara. Durante i colloqui è stato ribadito l'impegno dei due Paesi a tutelare e rafforzare l'alleanza bilaterale basata sui valori condivisi di democrazia, diritti umani e sicurezza umana. Gli interlocutori hanno poi discusso modi per migliorare ulteriormente il partenariato, sia a livello bilaterale che regionale, in diversi settori, che vanno dalla cooperazione difensiva e della sicurezza, alle tecnologie emergenti e alla transizione verso un'energia pulita, fino alla promozione di maggiori scambi e investimenti. (segue) (Was)