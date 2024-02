Usa-Thailandia: Blinken incontra l'omologo Parnpree a Washington (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullivan e Parnpree si sono anche scambiati opinioni sul panorama della sicurezza regionale, nonché sugli ultimi sviluppi chiave, inclusa la situazione in Ucraina e in Medio Oriente. Hanno inoltre discusso della situazione in Myanmar e hanno riconosciuto che un Myanmar pacifico, stabile e unito è importante per la pace e la stabilità regionali. Il ministro tailandese ha illustrato l'iniziativa umanitaria thailandese per aiutare il popolo birmano in linea con il consenso a 5 punti dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). I funzionari hanno ribadito l'intenzione dei rispettivi Paesi di rafforzare ulteriormente l'alleanza strategica e il partenariato, anche attraverso un potenziamento degli incontri ad alto livello e il prossimo Dialogo strategico e della Difesa Thailandia - Stati Uniti nel formato "2+2", che si terrà a Bangkok questo mese. (Was)