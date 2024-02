Armenia-Azerbaigian: bombardamenti al confine, Erevan denuncia morte due militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa armeno ha annunciato la morte di due militari di stanza al confine a causa di bombardamenti d'artiglieria provenienti dall'Azerbaigian. Da ieri sera i due Paesi caucasici si sono scambiati reciproche accuse per bombardamenti che hanno provocato diverse vittime. "A seguito del bombardamento delle forze armate azerbaigiane in direzione di Nerkin Khanda (regione di Syunik) dal lato armeno, secondo i dati preliminari, ci sono due morti e due feriti", si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram del ministero armeno, che ha anticipato l'intenzione di fornire ulteriori informazioni. Ieri il ministero della Difesa azerbaigiano aveva accusato le Forze armate armene di aver bombardato il suo territorio e di aver ferito un militare. (Rum)