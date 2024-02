Russia-Ucraina: governatore Kherson, pronti ad accogliere disertori di Kiev nel battaglione Margelov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il battaglione russo Margelov, creato nella regione di Kherson nel 2022 e composto di volontari, accetterà combattenti stranieri delle Forze armate ucraino che decideranno di disertare. Lo ha annunciato il governatore russo della regione, Vladimir Saldo, in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass". “Finora, il passaggio di mercenari stranieri dalla parte delle Forze armate russe non è avvenuto su larga scala. Tuttavia, accogliamo con favore tali intenzioni. La regione di Kherson, in un certo senso, patrocina il battaglione Margelov. Invito tutti gli stranieri che vogliono arruolarvisi: li aiuteremo in ogni modo possibile”, ha detto Saldo. (Rum)