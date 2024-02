Americhe: presidente Uruguay, chi non riconosce che in Venezuela c'è una dittatura avrà i suoi motivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Venezuela c'è una "dittatura" e chi non vuole riconoscerlo avrà le sue ragioni. Lo ha detto il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, commentando le ultime decisioni prese dal governo di Nicolas Maduro. La posizione dell'Uruguay "è chiara, salta agli occhi". IL Venezuela è "una dittatura, in cui non ci sono elezioni libere e in cui, come tutti sapete è stata arrestata un'altra persona in modo ingiusto", ha detto Lacalle Pou rimandando alla sorte di Rocio San Miguel, avvocato esperto di questioni militari e direttrice di una ong dei diritti umani, accusata di aver cospirato contro la vita del presidente. Se "qualcuno non vuole dire" che il Venezuela è una dittatura "ci sarà un motivo. Se abbaia, ha quattro zampe e muove la coda, e qualcuno mi dice che non è un cane, un motivo ci deve essere". (Abu)