Argentina: Milei, giovani apprezzano idee liberiste e libertarie

- I giovani apprezzano le idee liberiste e libertarie. Lo ha detto il presidente dell'Argentina, Javier Milei, nel corso della trasmissione "Quarta Repubblica". L’Argentina produce cibo per 400 milioni di persone in tutto il mondo ma ci sono almeno 5 milioni di cittadini che non hanno da mangiare, ha osservato il capo dello Stato. “Questa situazione ha permesso l’emergere delle idee liberiste e libertarie, soprattutto tra i giovani”, ha evidenziato Milei. “I giovani hanno una tendenza minore a subire un lavaggio del cervello”, ha proseguito il presidente.(Res)