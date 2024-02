Gaza: Biden, Usa lavorano per accordo che porti a pausa combattimenti di sei settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo che potrebbe prevedere una pausa di sei settimane nei combattimenti a Gaza. Lo ha affermato il presidente statunitense Joe Biden in conferenza stampa a Washington con il re di Giordania Abdullah II. I due si sono incontrati alla Casa Bianca per discutere della situazione del conflitto Israele-Gaza. Biden ha spiegato che riportare a casa gli ostaggi ancora detenuti da Hamas è una "massima priorità" per gli Usa, e che il Paese sta "lavorando attivamente" su un accordo che potrebbe portare a un periodo di calma a Gaza per almeno sei settimane. "Ho ricevuto richieste dal primo ministro (israeliano Benjamin) Netanyahu e dai leader di Egitto e Qatar per portare avanti questo progetto. Gli elementi chiave dell'accordo sono sul tavolo", ha detto il presidente, ma ha aggiunto che rimangono alcune lacune. "Gli Stati Uniti faranno tutto il possibile affinché ciò accada", ha proseguito. (segue) (Was)