Usa: Trump si rivolge a Corte Suprema per chiedere sospensione processo su fatti del 2020

- L’ex presidente statunitense Donald Trump si è rivolto alla Corte Suprema per chiedere di sospendere il processo penale per sovversione elettorale, riferito ai fatti del 2020, in quanto all'epoca godeva dell'immunità presidenziale. Trump ha chiesto di sospendere la sentenza di un collegio di tre giudici della Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito del Distretto di Columbia che ha respinto la sua richiesta di immunità. "Ai fini di questo procedimento penale, l'ex presidente Trump è diventato cittadino Trump, con tutte le difese di qualsiasi altro imputato penale", ha scritto la commissione della Corte d'Appello nella sua sentenza. (Was)