Usa: Dipartimento Giustizia sequestra aereo Boeing 747 a compagnia iraniana Mahan Air

- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso noto il sequestro di un aereo cargo Boeing 747 di fabbricazione Usa, precedentemente di proprietà della compagnia aerea iraniana sanzionata Mahan Air. Il sequestro è stato effettuato in conformità con un ordine di confisca finale della Corte distrettuale statunitense emesso lo scorso anno. Funzionari Usa affermano che Mahan Air, che ha legami con la Forza Qods del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, ha venduto l'aereo a una compagnia cargo venezuelana, in violazione delle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni. Il vice procuratore generale Matthew Olsen della divisione di sicurezza nazionale del Dipartimento di Giustizia ha affermato che la transazione "ha beneficiato direttamente anche il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche". “Il Dipartimento di Giustizia è impegnato a garantire che tutta la forza delle leggi statunitensi neghi agli attori statali ostili i mezzi per impegnarsi in attività maligne che minacciano la nostra sicurezza nazionale”, ha affermato Olsen. (Was)