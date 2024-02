Ucraina: Senato Usa vicino al voto sul nuovo pacchetto di finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha compiuto ieri notte un nuovo passo verso l'approvazione di un nuovo pacchetto di finanziamenti all'Ucraina, a dispetto delle resistenze dell'ala conservatrice della minoranza repubblicana e di alcuni senatori progressisti. Con un voto bipartisan di 66 favorevoli a 33 contrari, la Camera alta del Congresso ha deciso di porre fine alla fase dibattimentale sul pacchetto da 95 miliardi di dollari, che include anche 35 miliardi di dollari per il sostegno militare a Israele. Il provvedimento non prevede invece alcuna misura per il contrasto della crisi al confine con il Messico, dopo il fallimento dell'accordo che era stato negoziato il mese scorso da esponenti dei due schieramenti al Senato. Oltre ai conservatori, hanno votato contro la calendarizzazione del voto sul provvedimento di spesa anche due esponenti progressisti del Partito democratico: il socialista Bernie Sanders e Jeff Merkley dell'Oregon. (segue) (Was)