Ucraina: Senato Usa vicino al voto sul nuovo pacchetto di finanziamenti (2)

- Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha descritto i fondi all'Ucraina "un acconto per la sopravvivenza della democrazia occidentale e la sopravvivenza dei valori americani". L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden sollecita il Congresso a stanziare nuovi fondi per il sostegno militare all'Ucraina sin dallo scorso ottobre. I Repubblicani contestano però alla Casa Bianca il presunto disinteresse per la crisi di sicurezza interna rappresentata dai flussi migratori e dalle attività criminali lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Ieri il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti Usa, Mike Johnson, ha criticato il Senato per aver approvato un provvedimento privo di alcuna misura tesa a mettere in sicurezza il confine: "In assenza di un qualsiasi intervento del Senato sulle politiche di confine, la Camera dovrà continuare a lavorare autonomamente su questa importante questione", ha scritto Johnson su X, aggiungendo che "l'America merita di meglio dello status quo del Senato". (Was)